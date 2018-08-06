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Festivale Yozgat damgası

BOLU’nun Mengen ilçesinde bu sene 33’ncüsü düzenlenen Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’ne Yozgatlı aşçılar damga vurdu.

Festivale Yozgat damgası

BOLU’nun Mengen ilçesinde bu sene 33’ncüsü düzenlenen Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’ne Yozgatlı aşçılar damga vurdu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Festivale Yozgat damgası

Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’nde, Yozgatlı aşçılar, ilimizi desti kebabı ve incir uyutması tatlısıyla başarıyla temsil etti.

Bolu’nun Mengen ilçesinde gerçekleştirilen festivale, ilimizi temsilen Hüseyin Şahin, Eyüp Yılmaz, Ahmet Bulut ve Hüseyin Çetinöz katıldı.

Geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı ve yarıştığı festivale, Türkiye’nin 68 vilayetinden ve 18 ülkeden katılım gerçekleşti.

Yozgatlı aşçılar, en güzel desti kebabını pişirerek, festivaldeki konukların beğenisine sundu. Yozgatlı aşçılar festivalde, Yozgat adına bir ilki gerçekleştirerek, Yozgat lezzeti olan incir uyutması tatlısını da görücüye çıkardı.

Yozgat lezzetleri katılımcıların iştahını kabartırken, Yozgatlı aşçılar da, ilimizi temsil etmenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Yozgat’ın çok zengin bir mutfak kültürü olduğunu aktaran Yozgatlı aşçılar, en önde gelen lezzetleri festivalde tanıttıklarını bildirdiler. Yozgatlı aşçılar, kendilerine katkı ve destek sunan Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Gökhan Tufaner’e, Mengen Belediyesi ve halkına da teşekkür ettiler.

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