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Çam kozalağı reçeli

YOZGAT’ta ev hanımı Muteber Hatun Er, eşinin solunum yolları rahatsızlığı ve akciğer sorunları nedeniyle, tıbbî tedavinin yanı sıra bitkisel destek de sağlamak maksadıyla tedavi amaçlı şifa deposu olan çam kozalağı reçeli ürütmeye başladı.

Çam kozalağı reçeli

YOZGAT’ta ev hanımı Muteber Hatun Er, eşinin solunum yolları rahatsızlığı ve akciğer sorunları nedeniyle, tıbbî tedavinin yanı sıra bitkisel destek de sağlamak maksadıyla tedavi amaçlı şifa deposu olan çam kozalağı reçeli ürütmeye başladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Çam kozalağı reçeli

Ev kadınlarına verilen mikro krediden yararlanıp küçük bir sermaye ile yaklaşık 2 yıldır çam kozalağı reçeli üreten ev hanımı Muteber Hatun Er, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de eşinin solunum yolları tedavisinde bitkisel destek sunuyor. Her yıl mayıs ayının 15’inden haziranın 15’ine kadar ormanlık alanlardan topladıkları çam kozalaklarını hijyen kurallarına riayet ederek belirli aşamalardan sonra damaklarda farklı bir tat bırakan çam kozalağı reçeli haline getiren Er, kavanozlara doldurduğu çam kozalağı reçelini satışa hazırlıyor. Sıcak suyla defalarca yıkanarak temizlenen ve kısık ateşte uzun süre kaynatılarak kıvamına geldiğinde şekerle buluşturulan çam kozalağı, uzun bir lezzet yolculuğu sonrası reçele dönüşüyor. 

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