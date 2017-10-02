-Bakanlı açılış

Kent Park içerisinde farklı yüzü ve yenilikleriyle hizmet sektöründe Yozgatlılara hitap eden Coffe Hause, Cumartesi günü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, milletvekilleri ve vatandaşlarla birlikte açılarak hizmete girdi. İşletmeciliğini Ömer Eraslan'ın yaptığı iş yerinin kurdelesini kesen Bakan Bozdağ, işletme sahibini bol ve hayırlı kazanç temennisinde bulundu. İşletme sahibi Ömer Eraslan'da konuklara ikramlarda bulunarak, açılışı şereflendiren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, milletvekilleri ve tüm konuklara teşekkür etti.