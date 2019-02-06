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ARABAŞI iLE TANIŞTILAR

AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden yaklaşık 50 aile, bölge turizmine katkı sağlamak üzere Gelip Yerleştiği Yenifakılı ilçesinde, kendi geleneklerini sürdürmeye çalışırken, yöresel gelenekleri de öğrenmeye başladı.

ARABAŞI iLE TANIŞTILAR

AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden yaklaşık 50 aile, bölge turizmine katkı sağlamak üzere Gelip Yerleştiği Yenifakılı ilçesinde, kendi geleneklerini sürdürmeye çalışırken, yöresel gelenekleri de öğrenmeye başladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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ARABAŞI iLE TANIŞTILAR

Kırgız Türkler, Yenifakılı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Arabaşı Şöleni etkinliğine katıldı. Arabaşının yapılışından, tüketimine kadar her aşamada yer alan Kırgız Türklerinin kadınları, erkekleri, çocukları, Arabaşı geleneği hakkında da bilgi edindi. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Arabaşı Şöleni etkinliğini iki yıldır düzenlemelerine karşılık, bu geleneğin her zaman var olduğunu hatırlattı. Karadavut, bu yılki etkinliğe ilçenin yeni vatandaşları olan Kırgız türkleri’nin de katılarak, etkinliğe farklı bir renk kattıklarını kaydetti. Toplu Konut İdaresi tarafından Yenifakılı ilçesinde yaptırılan konutlara yerleştirilen Kırgızlar, gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız erkekleri, çadır kurup at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlıyor.

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