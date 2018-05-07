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66 desti kırdık

YOZGAT Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Pastacılar Konfederasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen 2’inci Ulusal Yemek Festivalinin son gününde 66 adet desti kebabı pişirildi.

66 desti kırdık

YOZGAT Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Pastacılar Konfederasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen 2’inci Ulusal Yemek Festivalinin son gününde 66 adet desti kebabı pişirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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66 desti kırdık

Yozgat Belediyesi 2’inci Ulusal Yemek Festivalinin son gününde Cumhuriyet Alanı’nda 66 adet desti pişirildi, kırılan destiler Yozgatlı vatandaşlara ikram edildi. Yemek festivalinin üçüncü günü Hıdırellez kutlamalarıyla birleştirildi, bu çerçevede halk oyunları oynandı, Yozgat Belediyesi Halk Müziği Topluluğu solistlerinden Efkan Zeki ve Murat Akyol konser verdi. Etkinlikte Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, birlikte desti malzemesi hazırlayarak, desti doldurdu. Doldurulan destiler alanda 66 şeklinde hazırlanan ocağa yerleştirilerek, pişirildi ve daha sonra Yozgatlı vatandaşlara ikram edildi.
Yozgat Ulusal Yemek Festivali yapılan ödül törenlerinin ardından son buldu.

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