Zor olanı başardı

Burak Öngel’in yönetip, oynadığı tek kişilik ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyun beğenildi. Burak Öngel, oyunda sergilediği performansı ile alkışlandı. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’ndaki oyunu izlemek üzere Yozgat dışından da tiyatro severler geldi. Büyük ilgi gören oyunda, Burak Öngel tek başına sahnede kalıp, oyunu tamamladı. Oyunu izleyenler, ‘’Çok ağır ve zor bir oyun. Ancak, Burak Öngel bunu başarıyla sahneye koydu. Tüm dikkatlerin sahnede, tek kişinin üzerinde olduğu oyunu oynamak her sanatçı için zordur. Bunu Burak Öngel başardı’’ yorumunu yaptılar.