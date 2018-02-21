Zeybekler çalışıyor

Şefaatli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rafet Çaylı, Şehit Adnan Menderes Gülbaş İlkokulu öğrencilerinden oluşan, Zeybek Grubu ile bir araya geldi.

Aile Yaşam Merkezi’nde ekibin çalışmalarını izleyen Çaylı, ekip üyeleriyle sohbet etti, başarı diledi.

Ekibin, Yozgat’ta düzenlenecek olan yarışmalara katılacağı kaydedildi.