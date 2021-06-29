Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1373
ALTIN
496.863
DOLAR
8.7261
STERLİN
12.0634
EURO
10.4049

Yücel kitaplarını imzaladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesi nüfusuna kayıtlı Prof. Dr. Rauf Yücel, ‘Sorgun Kökenli Değerlerimiz’ ve ‘Kemer'de yaşıyorum Anılar’ isimli iki kitabını imzalayıp, dostlarına hediye etti.

29 Haziran 2021 Salı 00:57
Yücel kitaplarını imzaladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 1939 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Rauf Yücel, kitap çalışmalarıyla üretimini sürdürüyor.
Veteriner Fakültesi’nden 1964 yılında mezun olduktan sonra Adana merkez veteriner hekimliği, İslahiye’de askerlik ve Sivas/Hafik İnekhanesi veterinerliği görevlerinde bulunan Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı adına doktora yapmak üzere Batı Almanya’ya gönderildi. Yücel, Münih Ludwig Maximillians Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Kliniğinde doktorasını tamamladıktan sonra 1971 yılının sonunda yurda dönerek yeni kurulmakta olan Elazığ Veteriner Fakültesinde yer aldı. 1976’da doçentliğe yükseltildi ve 1977 yılında İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Kürsüsü doçentliğine atandı. 1982’de profesör oldu ve 1986 yılından emekli olduğu 2006yılınakadarİstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Akademik yaşamı boyunca yüzün üzerinde bilimsel araştırma ve makalenin yanında, ‘Veteriner Özel Cerrahi, Evcil Hayvanların Ayak Hastalıkları, Atların Ortopedik Hastalıkları’ isimli üç ders kitabı yayınlandı. Veteriner cerrahi içinde, ağırlıklı olarak ortopedik cerrahiye yöneldi. Yurt içi ve yurt dışında pek çok bilimsel kongreye katıldı ve tebliğ sundu. ‘Sevdiğimi Demez İsem’ isimli ilk şiir kitabı 1999 da yayınlandı. ‘Gezilerden Dizelere’  adlı ikinci kitabı 2011’de basıldı. Ayrıca emekli olduktan sonra hazırladığı ‘Veteriner Cerrahi Terimler Sözlüğü’ adlı mesleki kitabı da 2009’da okuyucusu ile buluştu. Bu yılın Eylül ayında ise ‘Sorgun’dan Çıktım Yola’ isimli anı kitabı yayınlayan Prof. Dr. Rauf Yücel, ‘Sorgun Kökenli Değerlerimiz’ ve ‘Kemer'de yaşıyorum Anılar’ isimli iki yeni kitabını da okurlarıyla buluşturdu. Yozgat’taki dostlarını ziyarete gelen Yücel, son kitaplarını da imzalayıp, yakınlarına, dostlarına hediye etti. Yücel, Yozgat'ta bir araya geldiği dostlarıyla sohbet etti. 

Anahtar Kelimeler:
Yücel Kitaplarını Imzaladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minikler tiyatro ile buluştu
Minikler tiyatro ile buluştu
YOZGAT’TA KÜLTÜR SANAT
YOZGAT’TA KÜLTÜR SANAT
Eserlerine yenisini kattı
Eserlerine yenisini kattı
Küs Topraklar çıktı
Küs Topraklar çıktı
Seyredenleri hayran bıraktı
Seyredenleri hayran bıraktı
YOZGAT’IN TANITIM ELÇiSi
YOZGAT’IN TANITIM ELÇiSi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim