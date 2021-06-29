Yücel kitaplarını imzaladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 1939 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Rauf Yücel, kitap çalışmalarıyla üretimini sürdürüyor.

Veteriner Fakültesi’nden 1964 yılında mezun olduktan sonra Adana merkez veteriner hekimliği, İslahiye’de askerlik ve Sivas/Hafik İnekhanesi veterinerliği görevlerinde bulunan Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı adına doktora yapmak üzere Batı Almanya’ya gönderildi. Yücel, Münih Ludwig Maximillians Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Kliniğinde doktorasını tamamladıktan sonra 1971 yılının sonunda yurda dönerek yeni kurulmakta olan Elazığ Veteriner Fakültesinde yer aldı. 1976’da doçentliğe yükseltildi ve 1977 yılında İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Kürsüsü doçentliğine atandı. 1982’de profesör oldu ve 1986 yılından emekli olduğu 2006yılınakadarİstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Akademik yaşamı boyunca yüzün üzerinde bilimsel araştırma ve makalenin yanında, ‘Veteriner Özel Cerrahi, Evcil Hayvanların Ayak Hastalıkları, Atların Ortopedik Hastalıkları’ isimli üç ders kitabı yayınlandı. Veteriner cerrahi içinde, ağırlıklı olarak ortopedik cerrahiye yöneldi. Yurt içi ve yurt dışında pek çok bilimsel kongreye katıldı ve tebliğ sundu. ‘Sevdiğimi Demez İsem’ isimli ilk şiir kitabı 1999 da yayınlandı. ‘Gezilerden Dizelere’ adlı ikinci kitabı 2011’de basıldı. Ayrıca emekli olduktan sonra hazırladığı ‘Veteriner Cerrahi Terimler Sözlüğü’ adlı mesleki kitabı da 2009’da okuyucusu ile buluştu. Bu yılın Eylül ayında ise ‘Sorgun’dan Çıktım Yola’ isimli anı kitabı yayınlayan Prof. Dr. Rauf Yücel, ‘Sorgun Kökenli Değerlerimiz’ ve ‘Kemer'de yaşıyorum Anılar’ isimli iki yeni kitabını da okurlarıyla buluşturdu. Yozgat’taki dostlarını ziyarete gelen Yücel, son kitaplarını da imzalayıp, yakınlarına, dostlarına hediye etti. Yücel, Yozgat'ta bir araya geldiği dostlarıyla sohbet etti.