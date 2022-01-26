Yozgat’ta sahnelenecek

Hititlerden bugüne Anadolu topraklarında öne çıkan, tarihin akışını değiştiren kadınları ve Anadolu’daki yaşantıyı anlatan oyun 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 19.00’da Yozgat Kültür Merkezinde perdelerini seyirciye açacak. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi tüm sanatseverleri devlet tiyatrosuna davet ederken; “Adana Devlet Tiyatrosu davetlerimizi kırmayıp ilimize geldiği için teşekkür ediyoruz. Tiyatro kültürünü yaymak için devlet tiyatrolarını ilimize davet etmeye devam edeceğiz. Sanatsever dostlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımız biletleri Kültür Merkezinden temin edilebilir” dedi.