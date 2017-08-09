Yozgat’ta ‘Leyli Gecesi’

Mardin Müzesi Reyhani Ekibi, başta Mardin türküleri olmak üzere Güneydoğu'nun en güzel türkülerini Yozgatlı vatandaşlar için seslendirdi.

Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen konsere Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın yanı sıra çok sayıda Yozgatlı vatandaş da katılım gösterdi.

Mardin Reyhani ekibi, Mardin yöresine ait Leyli Geceleri'nde sergilenen yöresel oyunları da oynadı.

Ekibin okuduğu türkülere Yozgatlı vatandaşlarda eşlik etti. Türküler ve halaylarla eğlenen Yozgatlılar doyumsuz bir gece yaşadı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sürmeli etkinliklerinde her yöreyi ve her kültürü Yozgat'a taşımayı amaçladıklarını ve bu kapsamda Mardin Reyhani ekibini konuk ettiklerini belirterek, Yozgatlı vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan Mardin Reyhani Ekibi'ne teşekkür etti.

