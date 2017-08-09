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Yozgat’ta ‘Leyli Gecesi’

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında önceki akşam Mardin Müzesi Reyhani ekibi sahne aldı. 

Yozgat’ta ‘Leyli Gecesi’

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında önceki akşam Mardin Müzesi Reyhani ekibi sahne aldı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:02
229 Okunma
Yozgat’ta ‘Leyli Gecesi’

Mardin Müzesi Reyhani Ekibi, başta Mardin türküleri olmak üzere Güneydoğu'nun en güzel türkülerini Yozgatlı vatandaşlar için seslendirdi. 
Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen konsere Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın yanı sıra çok sayıda Yozgatlı vatandaş da katılım gösterdi. 
Mardin Reyhani ekibi, Mardin yöresine ait Leyli Geceleri'nde sergilenen yöresel oyunları da oynadı. 
Ekibin okuduğu türkülere Yozgatlı vatandaşlarda eşlik etti. Türküler ve halaylarla eğlenen Yozgatlılar doyumsuz bir gece yaşadı. 
Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sürmeli etkinliklerinde her yöreyi ve her kültürü Yozgat'a taşımayı amaçladıklarını ve bu kapsamda Mardin Reyhani ekibini konuk ettiklerini belirterek, Yozgatlı vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan Mardin Reyhani Ekibi'ne teşekkür etti. 
 

Son Güncelleme: 09.08.2017 10:28
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