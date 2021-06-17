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YOZGAT’TA KÜLTÜR SANAT

Yozgat’ta geçen yıl 99 film gösterimini 40 bin 814 kişi, iki tiyatro topluluğu tarafından sahnelenen iki ayrı oyunu toplamda bin 5 kişi izledi.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:07
YOZGAT’TA KÜLTÜR SANAT

Sinema, Tiyatro, Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklarının 2020 yılı istatistikleri açıklandı, sinema salonlarının sayısı yüzde 4,5 azaldığı kaydedildi.
Yozgat’ta sinemalarda gösterilen film ve seyirci sayısı istatistiklerine göre, geçen yıl il genelinde bin 250 koltuk kapasiteli 12 sinema salonunda 56 yerli, 43 yabancı olmak üzere toplam 99 film gösterimi oldu. Yerli filmleri 35 bin 287, yabancı filmleri ise 5 bin 527 olmak üzere toplam 40 bin 814 kişi izledi. Yozgat’taki sinema salonlarında toplam 17 kişinin görevli olduğu, bunlardan 11’inin erkek, 6’sının da kadın olduğu belirtildi. Yozgat 2018 yılında bin 414 koltuk kapasiteli 3 çok amaçlı tiyatro salonu bulunurken, bir yıl sonra koltuk sayısı bin 697’ye salon sayısı da 5’e çıkmasına karşılık, geçen yıl koltuk sayısı bin 5’e salon sayısı da 2’ye gerilediği kaydedildi. Yozgat’ta geçen yıl gösterime sunulan 3 tiyatro oyununun 900 kişi izledi. Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluğun ise Yozgat’ta bulunmadığının altı çizildi. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT’TA KÜLTÜR SANAT
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