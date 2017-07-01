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Yozgat’ta buluştular

Türkiye’nin farklı vilayetlerindeki şair, yazar ve ozanlar Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği’nin davetiyle Yozgat’ta bir araya geldi.

Yozgat’ta buluştular

Türkiye’nin farklı vilayetlerindeki şair, yazar ve ozanlar Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği’nin davetiyle Yozgat’ta bir araya geldi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
01 Temmuz 2017 Cumartesi 07:07
236 Okunma
Yozgat’ta buluştular

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı, gazetemiz köşe yazarı Ahmet Sargın tarafından tertip edilen “Sürmeli Şiir Şöleni ve Aşıklar Bayramı” programı kapsamında ilimize gelen çok sayıda şair, yazar ve ozan gazetemizin de konuğu oldu.
Farklı yöre ve kültürlerin temsilcisi olan şair, yazar ve ozanları gazetemizde ağırlayan Dernek Başkanı Ahmet Sargın, İleri Gazetesi’nin 50 yıldan bu yana Yozgat’ın gözü ve kulağı olduğunu söyledi.
Kültür elçileri daha sonra Yozgat’ın kültür elçilerinden, iş adamı Mehmet Saygı’nın kültür ve sanat müzesini ziyaret etti.
Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, bugün saat 17.00’de Kültür Müdürlüğü’nde gerçekleşecek programa tüm Yozgatlı vatandaşları davet etti.
 

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