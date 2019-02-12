Yozgatlılar Ertaş’ı andı

Altan Göl Şefliğinde Türk Halk Müziği topluluğu ile Neşet Ertaş Abdallar topluluğu, konser verdi. Konserde türkülerin efendisi Anadolu’nun efsanesi ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak hafızalarda kazınan Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Neşet Ertaş Türkülerle anıldı. Konsere, Tarım, Orman ve Köyişleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çok sayıda davetli ve Yozgatlılar katıldı. Neşet Ertaş’ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başlayan konser büyük beğeni ile takip edildi. Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aslan, katılımcılara teşekkür etti, ‘’Kendine has üslubuyla gönül telimizi titreten Neşet Ertaş, en büyük ilhamını yoksullukla ve acılarla dolu hayatından almış, üzüntüsünü, sevincini, sevgisi ve hasretini türkülere dökmüş, sazıyla teselli bulmuştur’’ dedi.

