Yozgatlı oyuncunun başarısı

Konya'nın Başlamış Köyü'nde yaşanan gerçek olaylardan esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan film, kişisel hırsları uğruna bütün köyün kötü şekilde etkilenmesine neden olan iki kardeşin yaptıkları ve çevresindeki insanların başlarına gelen olayları konu alıyor.

Filmde, Yozgat’ın Sorgun ilçesi nüfusuna kayıtlı sinema oyuncusu Umut Ekrem Anler de önemli rollerde yer aldı.

Yönetmenliğini Tuncer Gürbüz'ün yaptığı Cin Çeşmesi-Kafirun'un oyuncu kadrosunda, aynı zamanda filmin senaristi olan Medyum Mustafa Kaya, korku filmlerinin vazgeçilmez yüzlerinden Yavuz Çetin ve Ece Baykal gibi isimlerde bulunuyor. İstanbul Kemerburgaz Pirinççi Köyü'nde çekilen filmin görüntü yönetmeni ise korku filmlerinin tecrübeli ismi Malik Ejder Şentürk üstlendi.

