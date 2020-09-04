Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1076
ALTIN
461.542
DOLAR
7.4193
STERLİN
9.8742
EURO
8.7678

YOZGAT’IN TANITIM ELÇiSi

Antalya’da yaşamını sürdüren Yusuf Özcan, her fırsatta Yozgat’ın tanıtımını yapıyor. Bugüne kadar 20 civarında şiiri bestelenen Özcan, ‘’Yozgat’ı seviyorum, bu sevgim sözde değil özde olduğu için şiirlerime, konuşmalarıma da yansıyor’’ dedi.

04 Eylül 2020 Cuma 00:01
YOZGAT’IN TANITIM ELÇiSi

EMEKLİ öğretmen, şair Yusuf Özcan, uzun süre görev yaptığı Yozgat’tan ayrılıp, Antalya’ya yerleştikten sonra yeni eserlerini de bir biri ardına okurlarıyla buluşturdu. Antalya’da kendisine sanat ve medya mahallesinden bir çevre edinip, yazdığı şiirleriyle çeşitli söyleşilere, etkinliklere, televizyon, radyo programlarına katılan Yusuf Özcan, doğup, büyüdüğü Yozgat’ı dilinden düşürmüyor. Adeta Yozgat’ın fahri elçisi gibi çalışan Yusuf Özcan, ‘’Yozgat’ı seviyorum, bu sevgim sözde değil özde olduğu için şiirlerime, konuşmalarıma da yansıyor’’ dedi. Yozgat’ta öğretmen olduğu dönemde ilk göz ağrısı olan ‘Kervan Yürüten’ şiir kitabını 1983 yılında çıkartan Yusuf Özcan, bugüne kadar 8 şiir, bir de ağıt kitabını okurlarıyla buluşturdu. Son iki kitabı aynı anda yayınlanan Yusuf Özcan, ‘Kördüğüm ve Destanlar’ adlı şiir ve ‘Çapraşık’ adlı eserlerinde Yozgat’ı farklı yönleriyle anlattı. Özcan’ın ‘Sarıkamış ağıtları’ adlı şiiri Recep Ergü tarafından bestelendi, Mehtap Demir seslendirdi. Orhan Gencebay, İzzet Altınmeşe, Zara, Mustafa Tatlıtürk albümlerine aldı. Yusuf Özcan’ın ‘Çanakkale Destanı’ adlı şiirini ise Amir Ateş besteledi. Ercan Doğan, Bayram Bilge Tokel, Aşık Kazanoğlu, İlke Türkdoğan, Ahmet Yanalak, Urfalı Sinan tarafından seslendirildi. Özcan, ‘’Şiirlerimin bir çoğu bestelenip, ses sanatçıları tarafından söyleniyor, mutlu oluyorum. Yozgat’a olan sevgimi, saygımı şiirlerime, mısralarıma döküyorum’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT’IN TANITIM ELÇiSiYusuf özcanYozgatlı ŞairEmekli Öğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok satanlar arasında
En çok satanlar arasında
Çiftçi’nin hikâyeleri dizi oluyor
Çiftçi’nin hikâyeleri dizi oluyor
BELGESEL ÇEKTiLER
BELGESEL ÇEKTiLER
Asırlık hikaye
Asırlık hikaye
BiLiNMEYENLER BU KiTAPTA
BiLiNMEYENLER BU KiTAPTA
Özcan’dan iki kitap
Özcan’dan iki kitap
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim