YOZGAT’IN TANITIM ELÇiSi

EMEKLİ öğretmen, şair Yusuf Özcan, uzun süre görev yaptığı Yozgat’tan ayrılıp, Antalya’ya yerleştikten sonra yeni eserlerini de bir biri ardına okurlarıyla buluşturdu. Antalya’da kendisine sanat ve medya mahallesinden bir çevre edinip, yazdığı şiirleriyle çeşitli söyleşilere, etkinliklere, televizyon, radyo programlarına katılan Yusuf Özcan, doğup, büyüdüğü Yozgat’ı dilinden düşürmüyor. Adeta Yozgat’ın fahri elçisi gibi çalışan Yusuf Özcan, ‘’Yozgat’ı seviyorum, bu sevgim sözde değil özde olduğu için şiirlerime, konuşmalarıma da yansıyor’’ dedi. Yozgat’ta öğretmen olduğu dönemde ilk göz ağrısı olan ‘Kervan Yürüten’ şiir kitabını 1983 yılında çıkartan Yusuf Özcan, bugüne kadar 8 şiir, bir de ağıt kitabını okurlarıyla buluşturdu. Son iki kitabı aynı anda yayınlanan Yusuf Özcan, ‘Kördüğüm ve Destanlar’ adlı şiir ve ‘Çapraşık’ adlı eserlerinde Yozgat’ı farklı yönleriyle anlattı. Özcan’ın ‘Sarıkamış ağıtları’ adlı şiiri Recep Ergü tarafından bestelendi, Mehtap Demir seslendirdi. Orhan Gencebay, İzzet Altınmeşe, Zara, Mustafa Tatlıtürk albümlerine aldı. Yusuf Özcan’ın ‘Çanakkale Destanı’ adlı şiirini ise Amir Ateş besteledi. Ercan Doğan, Bayram Bilge Tokel, Aşık Kazanoğlu, İlke Türkdoğan, Ahmet Yanalak, Urfalı Sinan tarafından seslendirildi. Özcan, ‘’Şiirlerimin bir çoğu bestelenip, ses sanatçıları tarafından söyleniyor, mutlu oluyorum. Yozgat’a olan sevgimi, saygımı şiirlerime, mısralarıma döküyorum’’ diye konuştu.