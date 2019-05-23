Yozgat’ı gezdiler

Komşu vilayet Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler Yozgat’a gelerek Yozgat’ı gezdi.

Yozgat’ta ilk olarak Alparslan Türkeş Huzurevi’ni ziyaret eden öğrenciler, burada bir süre yaşlılarla sohbet ettiler. Daha sonra Yozgat’ta iftar yapan öğrenciler akabinde Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği’nin misafiri oldular. Burada Yozgat yöresine ait türküler ve şiirler dinleyen öğrenciler tarihi Tol Çarşı ve Büyük Cami’yi de ziyaret ettikten sonra programlarını tamamladılar.

Öğrenci kafilesine rehberlik eden Yozgatlı Tasavvuf Müziği Sanatçısı Recep Kunduz, öğrencilerin Yozgat’ı tanıdığını ve birçoğunun ilk kez Yozgat’ı gördüğünü belirterek, “Öğrenci kardeşlerimiz Yozgat’ı tanımış oldular. Komşu vilayetimizde eğitim gören ekibimize il merkezindeki tarihi ve turistik alanları tanıtmaya ve göstermeye çalıştım” diye konuştu