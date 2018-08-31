Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92723
ALTIN
255.259
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.5758
EURO
7.6511
Flaş Haber
İl Başkanı İstifa Etti
Kapat

Yozgat’a iki armağan daha

YOZGAT Belediyesi Medrese Mahallesinde inşası tamamlanan Erbazlar Konağı ve Halil Efendi Konağı’nı açılışa hazır hale getirdi.

Yozgat’a iki armağan daha

YOZGAT Belediyesi Medrese Mahallesinde inşası tamamlanan Erbazlar Konağı ve Halil Efendi Konağı’nı açılışa hazır hale getirdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
225 Okunma
Yozgat’a iki armağan daha

Belediye Başkanı Kazım Arslan, hizmete girecek iki konak ile tarihi mekan sayılarının arttığını belirtti. Başkan Kazım Arslan, tarihi konak ve yapıların, ilerleyen yıllarda Yozgat’ta tarihi ve turistik bir hat ve bölge meydana getireceğini ifade etti. Başkan Arslan, Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu ile birlikte Erbazlar Konağı ve Halil Efendi Konağında yürütülen çalışmaları inceledi. Cumartesi günü konakların açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Arslan, “Göreve gelmeden önce her mahallemize bir konak sözü vermiştik, bu sözümüzü de yerine getirdik” dedi.
Başkan Arslan, restore veya inşa edilen tarihi konakların birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkat çekerek, “Tüm bu tarihi mekanlar ile tarihi ve kültürel bir hat ve doku meydana çıkmış olacak. Şehrimize dışarıdan gelen insanlarımızın gezip-görebileceği yerler olacak” şeklinde konuştu.
Başkan Arslan yanan hamam mevkii, İstanbulluoğlu Mahallesi ve Eskipazar Mahallesi’nde bozulma ve yozlaşmaya uğramamış muhitlerde de Ankara Hamamönü, Eskişehir Odunpazarı gibi orijinal tarihi ve turistik mahalle ortaya çıkaracağını bildirdi.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Söyleşide buluştular
Söyleşide buluştular
Yönetim değişti
Yönetim değişti
Konserde buluştular
Konserde buluştular
Abbas Sayar’ı Andık
Abbas Sayar’ı Andık
CiCiM KURSU TAMAM
CiCiM KURSU TAMAM
Koray Avcı’ya yoğun ilgi
Koray Avcı’ya yoğun ilgi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim