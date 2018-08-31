Yozgat’a iki armağan daha

Belediye Başkanı Kazım Arslan, hizmete girecek iki konak ile tarihi mekan sayılarının arttığını belirtti. Başkan Kazım Arslan, tarihi konak ve yapıların, ilerleyen yıllarda Yozgat’ta tarihi ve turistik bir hat ve bölge meydana getireceğini ifade etti. Başkan Arslan, Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu ile birlikte Erbazlar Konağı ve Halil Efendi Konağında yürütülen çalışmaları inceledi. Cumartesi günü konakların açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Arslan, “Göreve gelmeden önce her mahallemize bir konak sözü vermiştik, bu sözümüzü de yerine getirdik” dedi.

Başkan Arslan, restore veya inşa edilen tarihi konakların birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkat çekerek, “Tüm bu tarihi mekanlar ile tarihi ve kültürel bir hat ve doku meydana çıkmış olacak. Şehrimize dışarıdan gelen insanlarımızın gezip-görebileceği yerler olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Arslan yanan hamam mevkii, İstanbulluoğlu Mahallesi ve Eskipazar Mahallesi’nde bozulma ve yozlaşmaya uğramamış muhitlerde de Ankara Hamamönü, Eskişehir Odunpazarı gibi orijinal tarihi ve turistik mahalle ortaya çıkaracağını bildirdi.



