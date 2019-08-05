YOZGAT ŞENLENDi

Halkın ilgi gösterdiği konser etkinliklerinde Mümin Sarıkaya, Mehmet Erdem, Orhan Ölmez, Aysel Yakupoğlu, Grup Patika sahne aldı. Cuma günü başlayıp, dün tamamlanan etkinliklerde Halk Dansları Toplulukları gösterilerde bulundu. Nostaljik Sinema Gösterimi yapıldı. Ferfene Gecesi düzenlendi. Şiir şölenleri yapıldı. Nohutlu Tepesi’nde gerçekleştirilen uçurma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Nohutlu Tepesi'nde düzenlenen etkinliğe Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de katıldı. Yozgat Belediye Başkanı Köse, eşi ile birlikte çocuklara uçurtma dağıttı. Köse, Sürmeli Festivali etkinliklerinin sadece müzik şenliği olmadığını, kültürel, sosyal, sanatsal faaliyetlerle de var olduğunun altını çizdi. Köse, şenlik kapsamında çocukları sünnet ettirip, eğlendirmek amacıyla da uçurtma şenliği düzenlediklerini anlattı.