Son yıllarda açılışı gerçekleştirilenlerin yanı sıra programlanan yeni yatırımlarla önemli bir ivme kazanan Yozgat'ın tanıtım eksikliği fuar ve çeşitli festival organizasyonları ile yapılıyor. Bunlardan en önemlisi İstanbul'da yapılan 21. EMITT 2017– Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı oldu.

Yozgat Valiliği'nin öncülüğünde, Yozgat Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, sivil toplum teşkilatları ve işadamlarının desteği ile Türkiye’de Doğu Akdeniz Bölgesinin en büyük fuarlarından biri olan EMITT Fuarı'nda Yozgat rüzgarı esti. Yozgat'ın yöresel yapısını yansıtan stantların yanı sıra, kültürel figür, yemek ve türküler fuar boyunca sergilendi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, fuarın önemli bölümlerine katılarak burada tanıtım noktasında ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi İbiş fuar boyunca fuar ekibini organize etti. Fuara İstanbul ve Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan Yozgatlı bürokratların yanı sıra işadamları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri fuar boyunca Yozgat standını yalnız bırakmadı. Yozgat eski valilerinden, Kırşehir Valisi Necati Şahin, Yozgat'a özgü şiirler seslendirdiği fuarda tüm Yozgatlıların ilgi odağı oldu.

Fuarda Yozgat adına ev sahipliği yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ulusal ve bölgesel televizyonlarla yaptığı röportajlarla Yozgat'ın tanıtımına katkı sağladı. EMİTT Fuarı bu yıl Yozgat adına verimli etkinliklerin yapıldığı bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.