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Yozgat Park’ta Sürmeli etkinliği

YOZGAT Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Yozgat Park’ta bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Yozgat Park’ta Sürmeli etkinliği

YOZGAT Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Yozgat Park’ta bir dizi etkinlikler düzenlendi.

07 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Yozgat Park’ta Sürmeli etkinliği

Bulgaristan, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Yozgat Halk Dansları gösterileri ile başlayan etkinlik Efkan Zeki konseri ile tamamlandı. Ülkelerin halk dansları ekiplerini ilgiyle izleyen Yozgatlılar Efkan Zeki konseri ile coşkulu anlar yaşadılar. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ında izlediği konserde Yozgatlılar gönüllerince eğlendiler. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bu sene 19’uncu Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinliklerini tek bir alana sığdırmak yerine mahallelere dağıttıklarını ve her mahalle için bir bölgede etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda sadece Cumhuriyet Alanında ve bazı bölgelerde Sürmeli Etkinliklerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Arslan, ‘’Bu sene mahallelerimize yayarak herkesin etkinliklerimize katılmalarını ve gönüllerince eğlenmelerini sağladık. Sürmeli etkinliklerimize katılımla geri dönüşlerde çok oluyor’’ dedi. 

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