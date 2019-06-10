YOYŞED’ten Kültür Şenliği

Gazetemiz Yazarlarından Rıfat Çakır’ın sunuculuğunu yaptığı programda, Dernek Başkanı Salim Gülbahçe, Nuh Şahin ile birlikte şiirlerini seslendirdi. Mehmet Karaaslan, yaptığı konuşmada kültürel programların önemine değindi. Tasavvufi ve Halk Müziği Sanatçısı Recep Kunduz, Saz Sanatçısı Sedat Özdemir eşliğinde çeşitli eserler seslendirdi. Kültür, Sanat, Edebiyat, Müzik adına yapılan programa köy halkı da ilgi gösterdi. Unutulmaya yüz tutan geleneklerimizi köylerde, yaylalarda yaşatmak, genç nesillere aktarmak, işbirliği ile birlik ve beraberliği ön plana çıkarmayı hedefleyen programda, gurbette yaşayan köylülerde birbirleriyle kucaklaştı. Dernek Başkanı Gülbahçe, 15 yıldır yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda hizmet ettiklerini dile getirdi. Gülbahçe, çeşitli etkinlikler düzenleyerek, gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.