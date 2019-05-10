YOYŞED ziyaret etti

YOYŞED Derneği Başkanı Salim Gülbahçe, beraberinde dernek yönetim kurulu üyesi Nuh Şahin, Mehmet Karaaslan ve Yozgat Sürmeli Folklor Kültür Sanat Derneği(YOFSAD) Başkanı Cemil Arslan ile birlikte Başkan Köse’nin konuğu oldu.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgiler veren Salim Gülbahçe, 2006’da beri faaliyetlerini sürdüren YOYŞED’e Yozgat Belediyesi’nin her dönem katkı ve destek verdiğini ifade etti.

Gülbahçe, YOYŞED olarak 2006’dan günümüze kadar dernek faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini, bundan sonra da Yozgat için kültürel ve edebi faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Celal Köse de her iki derneğe çalışmalarında başarı dileyerek, Yozgat Belediyesi olarak her türlü desteği sunacaklarını söyledi.

