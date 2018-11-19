Yönetmen Sınav’ın Yozgat’tan beklentisi

Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümü ve Sinema Topluluğu, Malatya’da düzenlenen film festivali etkinliğine katıldı. Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, burada Türk Sinemasının önemli isimlerinden Osman Sınav ile röportaj yaptı. Sınav, ‘’Yozgat Türkmen bölgesidir. Burada bulunan üniversite de Türk ismini taşımaktadır, adı Bozok’tur. Bu üniversitenin bünyesinden Türk Sineması için isimlerin çıkartılabileceğini düşünüyorum’’ dedi, öğrencilere de bol bol kısa film çalışması yapmaları önerisinde bulundu.