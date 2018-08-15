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Yönetim değişti

YOZGAT Bilim ve Kitap Dostları Derneği olağanüstü genel kurulunda yönetim değişikliği gerçekleştirdi.

Yönetim değişti

YOZGAT Bilim ve Kitap Dostları Derneği olağanüstü genel kurulunda yönetim değişikliği gerçekleştirdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Yönetim değişti

Bilim ve Kitap Dostları Derneği Yozgat Şubesi olağanüstü genel kurulu Hayri İnal Konağı’nda gerçekleştirildi. Genel kurula Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu ve üyeler katıldı. Olağanüstü genel kurulun açılışını Bilim ve Kitap Dostları Derneği Yozgat eski Şube başkanı Ahmet Sargın yaptı.  Sargın açış konuşmasında önceki yönetim kuruluna teşekkür etti. Ahmet Sargın, “Arkadaşlarımızla fedakarca çalışarak derneği bugünlere taşıdık sağlık sorunlarımız nedeniyle derneği daha aktif hale getirmek için yeni yönetim kurulunun seçilmesini uygun gördük ve sizleri bu amaçla topladık” diye konuştu.

Genel Kurulun divan başkanlığını Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu getirildi. Gündem maddelerine geçildi, yeni yönetim kurulunun seçimi yapıldı. ‘Ömer Tansel, Hüseyin Aktaş, Veysel Çekerek, Recep Kunduz, Satı Sargın, İhsan Yüzbaşıoğlu, Harun Yozgat, Yasemin Doğru, Hüseyin Durusoy, Birsen Şöhret’ yönetim kurulu üyesi oldu. Denetim Kurulu’nda ‘Mehmet Ali Çakır, Talip Karslıoğlu, Ahmet Sargın, Ekrem Gürer, Abdullah Şahin ve İsmail Koçak’ görev aldı. Dilek ve temennilerde konuşan üyeler yeni yönetim kuruluna başarı dileklerinde bulundular. Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve Dernekler İl Müdürü Hakkı Yurtlu da yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik edip başarı dileğinde bulundular.

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