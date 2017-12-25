'YOL BiTMEDEN' iMZALADI

Etkinlik kapsamında gençlerle sohbet eden Başkan Arslan, kapanışı söylediği türkü ve şarkılarla yaptı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘Yol Bitmeden’ isimli kitabında, günlük hayatta insanların yaşadıkları tecrübeleri, kaleme aldı. Başkan Arslan, Sahaf Kitap Evi’nde okurlarıyla bir araya gelerek, yeni kitabının konusu hakkında bilgiler verdi. Kitabında yer verdiği konular ve yaşanmış hatıraları okurlarına anlattı. İlk eseri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, "Eserimizde daha çok günlük hayatta hep karşılaştığımız ama hiç dikkat etmediğimiz başımızdan geçen birtakım olayları ele aldık. Yaşadığımız tecrübelerden örnekleri dile getirerek hatırlatmalar yaptık. Bu kitap ilk oldu ve devamı gelecek. ‘Yol Bitmeden’ bizim acemilik eserimiz oldu. Kitapta birtakım eksiklikler var. Daha mükemmel işler ortaya koymak istiyorum" dedi.

Başkan Arslan, konuşmasının ardından okurlarının aldıkları kitapları imzaladı. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Arslan, daha sonra türkü ve şarkı söyleyerek, etkinliğe nokta koydu.