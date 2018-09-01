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Yıldız yağacak

YOZGAT Valiliği tarafından düzenlenen Bulmaca Gezisi etkinliği ile Yozgat’a ünlü yıldızlar yağacak.

Yıldız yağacak

YOZGAT Valiliği tarafından düzenlenen Bulmaca Gezisi etkinliği ile Yozgat’a ünlü yıldızlar yağacak.

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Yıldız yağacak

Yozgat’ın tanıtımı açısından önemli bir organizasyon yarın yerli ve yabancı yıldızların katılımıyla gerçekleştirilecek. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, etkinliğin detaylarını paylaştı. Müdür Halıcı, şehir dışı ve şehir içinden gelen katılımcılarla Yozgat’ın tarihi ve turistik noktalarını bulmak amacıyla, yarışmacıların mücadele vereceğini belirtti. Yarışmanın hız yarışması olmadığını ifade eden Halıcı, “Bu bir kültür yarışıdır” dedi.
Halıcı, anlaşılan firmanın kendi portföyünde bulunan birçok yerli ve yabancı ünlüyü de Yozgat’a getireceğini anlatarak, “Hollywood olsun, Yeşilçam olsun, tiyatro ve sanat camiasından olsun, birçok ünlü isim buraya gelecek. Sosyal medyayı fazla kullanan insanlarla bu işi yapmak istiyoruz. Yerelden ziyade ulusal, hatta uluslararası bir Yozgat tanıtımı olacak” diye konuştu.
Etkinliğin, bu akşam tanıtım toplantısını gerçekleştireceklerini belirten Halıcı, “Katılımcılara kurallar aktarılacak. Pazar günü sabah 9’da meydanda toplanacağız ve startını vereceğiz” ifadelerini kullandı.  İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, tüm Yozgatlıları etkinliğe davet etti. Halıcı etkinliğe Hollywood Yıldızı Pierre De Lut, Hollywood Yıldızı Jesus Sans ve sinema ve dizi oyuncusu Wilma Elles, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Tuncay Beyazıt ve Ünal Gümüş’ün katılacağını kaydetti. 

 

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