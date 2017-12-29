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Yıl boyunca anlatıldı

YOZGAT Valiliği geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılını ‘Necip Fazıl Yılı’ ilan ederek, ünlü fikir adamı okullarda bir yıl boyunca anlatıldı.

Yıl boyunca anlatıldı

YOZGAT Valiliği geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılını ‘Necip Fazıl Yılı’ ilan ederek, ünlü fikir adamı okullarda bir yıl boyunca anlatıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Yıl boyunca anlatıldı

Valilik tarafından eğitim alanında 2017 yılı ‘Necip Fazıl Yılı’ ilan edildi. Öğrencilerin kimlik ve kişilik gelişiminin sağlanması amacıyla her yıl bir fikir adamını öne çıkartılacağını duyuran Yozgat Valiliği, 2017 yılında tüm okullarda Necip Fazıl’ın eserlerini okuttu. Etkinlikler çerçevesinde ‘Okubüs’ adlı projeyle fikir ve dava adamı Necip Fazıl ve diğer bazı fikir adamlarının şiir ve sözleri resmedildi. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle öğrencilere Fazıl’ın, ‘Çile’ ve ‘Çöle İnen Nur’ kitapları okutuldu. Valilik, 120 bilim adamı, sanatçı ve gazetecinin katıldığı ‘Kaldırımlardan Sakarya’ya’ başlıklı bir sempozyum da tertipleyerek 2017 yılında Necip Fazıl’ı ön plana çıkardı.

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