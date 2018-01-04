YEŞiLÇAM’A ÖZEL!

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, sosyal ve kültürel alanlarda yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha eklemek üzere hazırlanan projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmanın sonuna gelindiğini söyledi.

Sinema Sokak’ta kaldırım kenarlarına konulacak olan panolarda, Türk Sinema tarihinin unutulmazları arasında yer alan filmlerin afişleri monte edilerek, sokak adına yakışır hale getirilecek.

Yozgat’ta ilk sinema salonu açık ve kapalı olmak üzere işletmeye açılması nedeniyle sokağın ‘Sinema Sokak’ olarak adlandırıldığını hatırlatan Başkan Arslan, sinema afişlerinin yanında talep olması durumunda ‘cep sineması’ açılabilmesi için gerekli iznin verilebileceğini kaydetti. Başkan Arslan, sokakta kurulacak bir perde ile yaz aylarında akşamları sinema filmlerinin de oynatılabileceğine dikkat çekti. Başkan Arslan, ‘Sinema Sokak ile ilgili hazırlanan projenin detayları şekillenmeye başladı. Sokağın girişine uzaktan bakıldığı zamanda dikkat çekilebilecek bir çalışma yapılacak. Sinema afişlerinin yanında Yozgat’ta sinema kültürün var olduğu dönemlerde simgeleşen portrelerde sokakta bir şekilde yer almasını istiyoruz’ dedi.

Bir zamanlar sinema salonlarının tıklım tıklım dolduğu, insanların ‘bugün hangi film var’ diye birbirine sorduğu dönemlerden bugünlere gelen Yozgat’ta bir sokağın Yeşilçam afişleriyle, figürleriyle donatılmasına yönelik çalışma tamamlandığında açılış törenine, sinema sektörünün tanınmış isimleri de davet edilecek. Davete, halen yaşamlarını sürdüren Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Filiz Akın gibi isimler ile aynı dönemin ve sonraki dönemlerin yönetmen, rejisör, sinema filmi yazarlarının da davet edilerek, bir çoğunun katılması bekleniyor.

