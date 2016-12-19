Yesevi Ateşi anlatıldı

Bu yılın UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan edildiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Akgül, Hz. Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi’nin doğum ve ölüm tarihlerinin tam olarak bilinmediğini ama 1093- 1166 yılları arasında yaşamış olduğunun kaynaklarda geçtiğini belirtti. Onun izlerinin hem Türkistan hem Anadolu’da günümüze kadar devam ettiğini belirtti. Hoca Ahmet Yesevi’nin bir umman olduğunu ve hakkında ilk çalışmaların Köprülü Hoca tarafından yapıldığını ve günümüzde de Dr. Hayati Bice ve Kemal Erarslan hikmetlerin günümüz Türkçesine aktarıldığını ifade etti.

Hoca Ahmet Yesevi’nin Türklerin İslamlaşmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu belirten Akgül, “Yazdığı hikmetlerle çevresine Türkçe seslenmiş. İslam’ın ve tasavvufun Türkler arasında yayılmasında emeği çoktur. Bu sebeple Türk-İslam ruhunun teşekküllünde önemli bir etkiye sahiptir.” dedi.

Kaynaklarda Yesevi Hazretlerinin Anadolu’daki takipçileri arasında Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Yunus Emre, Sari Saltuk, Demirci Baba, Abdal Musa, Yozgatlı Emir-i Çin Osman, Geyikli Baba, Barak Baba gibi manevi önderlerin sayılabileceğini ifade eden Akgül, sohbetin sonunda gelen soruları da cevaplandırarak konferansı bitirdi.

Sohbetin bir hatırası olarak Yusuf Akgül Hoca’ya Araştırmacı-Yazar Yusuf Karakaya’nın “Delisinden Velisine Yozgat” kitabı hediye edildi.