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Yerel motifler eşyalarda

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde süren dokuma kursunda, yerel motifler çanta, cüzdan ve birçok eşyanın üzerine işleniyor.

Yerel motifler eşyalarda

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde süren dokuma kursunda, yerel motifler çanta, cüzdan ve birçok eşyanın üzerine işleniyor.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Yerel motifler eşyalarda

Dokuma kursunda hayat bulan Yozgat’ın yerel motifleri, mağazalarda satışa sunulan deri ürünlerin üzerine işlenerek, piyasada yer alan ürünler arasına girmek istiyor.
Halk Eğitim Merkezi’nde Aynur Caner ve Ayşe Durak’ın usta öğreticiliğinde yürütülen kursta, dokunan yerel motif ve simgeler, modaya uygun kadınların kullanmış olduğu eşyalara işleniyor. Ayrıca isimlik ve hediyelik eşya olarak da üretim yapılıyor.

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