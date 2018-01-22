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Yeni albüm hazır

GEÇEN yıla ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli parçası ile damga vuran Yozgat’ın yetiştirdiği sanatçılardan Mümin Sarıkaya, bu yılın ilk albümünü de hazırladı.

Yeni albüm hazır

GEÇEN yıla ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli parçası ile damga vuran Yozgat’ın yetiştirdiği sanatçılardan Mümin Sarıkaya, bu yılın ilk albümünü de hazırladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Yeni albüm hazır

Sarıkaya’nın ikinci albümüne isim veren ‘Öldüğümü Bilmesinler’ adlı parçası önce single olarak dijital ortamda, ardından da geçtiğimiz hafta içerisinde ‘Aşk ve Mavi’ adlı dizide yayınlandı. 
Uzun süredir üzerinde çalıştığı ikinci albümü olan ‘Öldüğümü Bilmesinler’ ile bu yıla da damga vurması beklenen Mümin Sarıkaya, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Sarıkaya’nın birbirinden güzel parçalarının bulunduğu albümünün en dikkat çeken parçası olan 'Öldüğümü Bilmesinler' geçtiğimiz hafta içerisinde söylenmeye başlamasıyla dikkatleri de üzerine topladı.
Mümin Sarıkaya, ‘Biz verilebilecek bütün emeğimizi verdik.  Gerek aranjörüm Cihan Sezer gerek yapım şirketim Dokuz Müzik, ne zamanlarını ne maddi manevi hiçbir şeyi benden esirgemediler. Herkese şimdiden teşekkür ederim’ dedi.

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