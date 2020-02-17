Yazar-öğrenci buluşması

Okul Müdürü İdris Çetin’in daveti üzerine Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokuluna giden Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, 8. Sınıf öğrencilerine yönelik, okuma, yazma şiir ve edebiyat üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbete okul müdürü İdris Çetin ve Müdür Yardımcısı Hanifi Ayyarkın da eşlik etti. Sargın, sohbetinde okul hayatından örnekler verdi, okumanın önemi, yazarlık duygusu, nasıl yazabiliriz ve şiirin edebiyatımızdaki yeri, önemi üzerinde durdu.