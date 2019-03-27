Yarışma için Sinema Filmi çektiler

Yozgat Valilik Binası, Eskipazar ve İstanbuloğlu Mahallelerinde çekimler yapıldı. Filmde, İmdat İcik, Atila Yılmaz, Ziya Karakaya, Cemil Önder Biçer, Memur Ibrahim Öztürk, Halil Kaan Akgül, Salim Kaan Şahin rol aldı. Karakoç ve Akgül, ‘Her çocuğun bir hayali vardır’ diyerek, ele aldıkları kısa film senaryosunda, ‘’Çocuklar, büyüyünce öğretmen, doktor, mühendis olacaktır. Ama bu çocukların yüzde 90’ı dış yada iç etkenlerden dolayı hayaline ulaşamamaktadır. Yüzde 10’luk kısım ise hayaline ulaşmaktadır. Hayaline ulaşan bir kişinin normal bir yaşam sürerken tanımadığı bir kişinin hayatına kelebek etkisi misali küçük bir dokunuşu ile nasıl değiştiğini konu alan bir Kalem ismini verdiğimiz kısa film yarışmasına katılacağız. Yarışmaya katılmaktan çok Yozgat temsil etmenin gururunu yaşıyoruz’’ diye konuştular.