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Yarenlik Günü

BOZOK Edebiyat Sanat Kültür Derneği tarafından düzenlenen ‘Bozok’ta yarenlik günü’ etkinliği düzenlendi.

Yarenlik Günü

BOZOK Edebiyat Sanat Kültür Derneği tarafından düzenlenen ‘Bozok’ta yarenlik günü’ etkinliği düzenlendi.

12 Şubat 2019 Salı 07:00
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Yarenlik Günü

Yarenlik gününde kültür, sanat üzerine sohbetler yapıldı. Programda Yozgat’a ve insanlığa dair unutulmaya yüz tutmuş bir çok değere de vurgu yapıldı. Dernek Başkanı Songül Yurdagül, ‘’Yozgat ağzıyla ‘Yarennik’ milli söylemde ‘yarenlik’ bizlere birazda insani değerlerimizi hatırlamamıza vesile oldu. Her şeyden önce verilen emeğe saygıyı hatırlattı bize. Senci benci değil biz olduğumuzu ortak paydalarımızı hatırlattı. İçimizdeki çocuğu dinledik. İçimizdeki çocuk eğlendi, mutlu oldu bizde mutlu olduk’’ dedi.

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