Yağlı Boya Resim Sergisi açtılar

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul Müdürleri, öğretmen, veli ve öğrencilerin katılımı ile serginin açılışını yaptı. Yazıcı, ‘’Böylesine güzel eserlerin olduğu resim sergisinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir öğrencimizin yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirip sanat alanında ürünler ortaya koyması bizi ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Öğrencilerimizin hayal ettikleri görselleri tuvale döktüğü el emeği eserlerin her biri bizler için çok değerlidir’’ dedi.Resimleri inceleyip, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Yazıcı, sergiye emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.