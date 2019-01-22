Vefa Gecesinde buluştular

Hayri İnal Konağı'nda düzenlenen geceye katılım da yoğun oldu. Etkinliğin son bölümünde farkındalık oluşturma adına ‘Kitap Okuma Saati’ yapıldı. Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu ve bazı dernek başkanlarının da katıldığı etkinlikte, edebiyata ve kültüre hizmet eden, kültür adamlarının unutulmayacakları dile getirildi. Ruhi Bakır, Yılmaz Göksoy, Memduh Şenol, Bahri Koçoğlu, Sami Sarıkaya, Aşık Derdiyar, Ahmet Yetim, Yusuf Yıldırımer, Muhlis Alkan, Nuri Tavşancıoğlu, Şakir Susuz, Halit Bolataslan, Mehmet Gülümser, H. Ömer Ersoy, Niyazi Ersoy, Kamil Buhâri, Aşık İhsan Şaşar, Mehmet Gedik, Sefil Döndü gibi isimler anıldı. Yozgat Bilim ve Kitap Dostları Derneği Başkanı Veysel Çekerek, bundan böyle belirli aralıklarla kitap okuma etkinliğinin düzenli olarak devam edeceğini, değişik ortamlarda farklı katılımcılarla sürdürüleceğinin müjdesini verdi. Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın da, Vefa Gecesine ve Kitap Okuma Etkinliğine Katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Sargın, ‘’Bu türden programlarımız devam edecek, Bilim ve Kitap Dostları Derneği başta olmak üzere diğer derneklerle ve gençlerle ortaklaşa programlar düzenleyeceğiz, birliği, beraberliği ve kardeşliği öne çıkarmaya çalışacağız" dedi.