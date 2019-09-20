Uzun Metrajlı film hazırlığı

Yozgat Bozok Üniversitesi, Antalya Işıklar Prodüksiyon firması, Azerbaycan Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleştirilecek olan tarihi film için birçok üniversite ve kurum da projeye destek verdi. Azerbaycan Sinema Genel Müdürü Mushfig Hatamov’un da desteğini alan proje, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’ne de sunulacak. 2020 yılında çekimleri başlayacak olan filmin tarih, cast ve yapım öncesi bölümlerine ülkemizden birçok kurum ve akademisyenin de danışmanlık desteği sağlayacak.