Uzun, gençlerle buluştu

Yozgat Bilim ve Kitap Dostları Derneği, Gençlik Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği ‘Yazar Tanıtımı ve İmza Günü’ etkinliği kapsamında, Gençlik Merkezi üyeleriyle bir araya gelen bedensel engelli yazar Hamit Uzun'u Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da yalnız bırakmadı. Etkinlikte, Dernekler İl Müdürü Hakkı Yurtlu, Rehabilitasyon ve Bakımevi Müdiresi Handan Çalkar, Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, İç Anadolu Ortopedik Engellileri Derneği Başkanı Hamide Taşarslan Erdil, Çapanoğlu Büyük Cami Derneği Başkanı Selim Nemli de hazır bulundu. Bilim ve Kitap Dostları Derneği tarafından Yozgatlı Ressam, Yazar Hamit Uzun adına düzenlenen imza gününe genç bir okuyucu gurubu yoğun ilgi gösterdi. Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, düzenlenen programdan oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, bu tür etkinlikleri destekleyeceklerini ifade etti, okuma etkinlikleri ile toplumda farkındalık oluşturacaklarını söyledi. Çakır, yazarı kutladı ve ödül takdiminde bulundu. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğünün destek ve katkılarıyla gerçekleşen programda şairler şiirlerini seslendirirken Yazar Hamit Uzun da kitaplarından örnekler sunarak, yazarlığın ince noktalarını anlattı.

Genç okuyucular, yazarın dünyası, düşünce ortamı ve yazma isteği üzerine uzun uzun sohbette bulundu, yazara eserleriyle ilgili sorular yöneltti. Programın sonun da ressam- yazar Hamit Uzun kitaplarını imzaladı, okuyucularıyla hasret giderdi.

BİLKİDER Yozgat Şube Başkanı Ahmet Sargın, ‘Yazar Tanıtım ve İmza Gününe’ yoğun katılım olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Sargın, ‘Tırnaklarıyla hayatını kazanan, üreten bir hemşerimizi takdim ettik. Okumanın önemini ve yazarlığın farkındalığını göstermeye çalıştık. Bunda da sanırım başarılı olduk. Kitap okuma ve imza günleri programlarımız devam edecektir. Bize destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.