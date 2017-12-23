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Ustalarla okudu

SÖYLEDİĞİ şarkılarla Türkiye’nin sevilen sesleri arasına girmeyi başaran Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya, Aşık Mahsuni Şerif Saygı albümünde yer alarak büyük ustalarla birlikte şarkı söyledi.

Ustalarla okudu

SÖYLEDİĞİ şarkılarla Türkiye’nin sevilen sesleri arasına girmeyi başaran Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya, Aşık Mahsuni Şerif Saygı albümünde yer alarak büyük ustalarla birlikte şarkı söyledi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Ustalarla okudu

Türkiye’nin en önemli ve ünlü sesleri ile müzisyenleri tarafından hazırlanan Aşık Mahsuni Şerif’e saygı albümünde yer alan Mümin Sarıkaya, müzik piyasasında ‘Ben Yoruldum Hayat’ adlı şarkısıyla büyük çıkış yakaladı.
İlk albümüyle geniş hayran kitlesine ulaşan ve yakında ikinci albümüyle sevenlerine seslenecek olan Mümin Sarıkaya, Mahsuni Şerif’in ‘Gözlerin’ adlı türküsünü seslendirerek albüme katkı sundu.
Albüm tüm müzik marketler ve dijital platformlarda satışa sunuldu.
 

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