Ustalara vefa örneği

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın ile Bozok Edebiyat Kültür Sanat Derneği Başkanı Songül Yurdagül’ün organizasyonuyla Yozgatlı şair, aşık ve ozanlar bir araya geldi. Hüzni Baba Konağında gerçekleşen etkinlikte hayatını kaybedenler anılırken, hayatta olanlara da onur belgesi takdimi yapıldı. Etkinliğe Yozgat’ın kültür, sanat ve eğitimine önemli hizmetler veren İlhan Koldemir ve Çetin Başer Kafaoğlu da katıldı. Programda Yozgatlı şairlerden Yaşar Yiğitsoy’a belge takdimi, Osman Yüksel’e de doğum günü sürprizi yapıldı. Türkülerin ve şiirlerin okunmasıyla program son buldu.