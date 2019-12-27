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Usta tiyatrocudan ziyaret

TÜRKİYE’nin sevilen usta tiyatrocularından Ahmet Yenilmez Yozgat’ta Mehmet Akif Ersoy’u anlatan ‘Gitme Ey Yolcu’ isimli tiyatro oyununda sahne aldı.

Usta tiyatrocudan ziyaret

TÜRKİYE’nin sevilen usta tiyatrocularından Ahmet Yenilmez Yozgat’ta Mehmet Akif Ersoy’u anlatan ‘Gitme Ey Yolcu’ isimli tiyatro oyununda sahne aldı.

27 Aralık 2019 Cuma 04:04
Usta tiyatrocudan ziyaret

Tiyatro oyunu öncesi gazetemizi ziyaret eden Ahmet Yenilmez, Yozgat Belediyesi Kültür Müdürü Fadime Solmaz ile birlikte Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’ın konuğu oldu.
Ziyarette Yozgat ve Yozgat kültürü üzerine sohbet gerçekleştiren tiyatrocu Yenilmez Anadolu’nun kültür ve sanat açısından işlenmemiş maden olduğunu belirterek, birçok çalışma yapılabileceğini dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yasin Nazım Kayhan da Ahmet Yenilmez’e teşekkür etti.

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Usta Tiyatrocudan Ziyaret
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