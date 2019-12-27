Usta tiyatrocudan ziyaret

Tiyatro oyunu öncesi gazetemizi ziyaret eden Ahmet Yenilmez, Yozgat Belediyesi Kültür Müdürü Fadime Solmaz ile birlikte Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’ın konuğu oldu.

Ziyarette Yozgat ve Yozgat kültürü üzerine sohbet gerçekleştiren tiyatrocu Yenilmez Anadolu’nun kültür ve sanat açısından işlenmemiş maden olduğunu belirterek, birçok çalışma yapılabileceğini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yasin Nazım Kayhan da Ahmet Yenilmez’e teşekkür etti.

