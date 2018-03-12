Usta sahnelendi

Ziraat Bankası ana sponsorluğunda Kültür Bakanlığı ve Yozgat Belediyesi katkıları ile Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezin de sahnelenen ‘Usta’ adlı oyun, ilgi gördü. Vefatının 100. yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ı anma etkinlikleri kapsamında Ziraat Bankası'nın katkılarıyla sahnelenen oyunda, Abdülhamid Han'ın hayatı, baba-kız ilişkisi üzerinden anlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren tek perdelik oyuna izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunda Sultan 2. Abdülhamid Han'ı, bilinmeyen yönleriyle yansıtmaya çalıştıklarını belirten oyuncu Yenilmez, ‘’Üzerinde çok tartışma olmuş, daha ne olduğu ne yaptığı tam bilinmeyen bir insanı, bilinmeyen bir yönüyle anlatmak tabii ki zor. Muhteşem bir ilgi var. Bu, bize şunu gösteriyor. Sanatın ayna tutma hali, yalansız ve riyasız bir şekilde yapıldığı takdirde insanlarımız ilgi duyuyor. İyi iş, kendi reklamını kulaktan kulağa yapıyor’’ dedi.