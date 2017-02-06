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Urfa Yozgat’a geldi

06 Şubat 2017 Pazartesi 05:01
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Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şanlıurfa Sıra Gecesi’ etkinliğinde Şanlıurfa türküleri ve kültürüyle Yozgat’ta hayat buldu.

Urfa Yozgat’a geldi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ekip, Büyük Sinema’da verdiği konser ile Yozgatlı vatandaşlara doyumsuz bir gece yaşattı.
Konser programına Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.
Ekip okuduğu yöresel türkülerle Yozgatlıları coştururken, Başkan Kazım Arslan’da sahnede türkü seslendirerek seyirciden büyük alkış aldı.
Başkan Kazım Arslan, ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyun ve hain planların başarıya ulaşamamasında kültür ve medeniyetin büyük önemi olduğuna dikkat çekti.
Başkan Arslan, Şanlıurfa ile Yozgat’ı yan yana, bir araya getiren unsurlardan bir tanesinin de türküler gibi aynı kültür ve medeniyet olduğunu ifade ederek, bu tür etkinlikleri belediye olarak önemsediklerinin altını çizdi.
Konserde Şanlıurfa ekibinin söylediği türkülerin yanı sıra, Bozok Üniversitesi’nde eğitim gören çok sayıda Gaziantepli öğrencilerin halay ve oyunları da seyircilerin beğenisini topladı.

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