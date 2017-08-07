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Türk Dünyası Yozgat’ı izledi

Yozgat 18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Türk Dünyası’nın güçlü sesi Azerin TRT Avaz ekranlarından canlı yayınlanan programını Yozgat’ta gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Yozgat’ı izledi

Yozgat 18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Türk Dünyası’nın güçlü sesi Azerin TRT Avaz ekranlarından canlı yayınlanan programını Yozgat’ta gerçekleştirdi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
07 Ağustos 2017 Pazartesi 07:10
146 Okunma
Türk Dünyası Yozgat’ı izledi

Türk Dünyası’nın severek ve beğenerek dinlediği güçlü ses ve güçlü yorum Azerin, TRT Avaz ekranlarından tüm Türk Dünyası’nın severek izlediği “Azerin’le Kent Konserleri” programını Yozgat ilinde gerçekleştirdi.
Azerin’in program konukları arasında yine TRT’nin güçlü sesi Bahadır Özüşen ve Yozgatlı sanatçı Efkan Zeki’de yer aldı.
Ayrıca programda Bozok Üniversitesi Halk Oyunları ekibi de Yozgat yöresine ait oyunlar oynadı.
KARABAĞ VURGUSU
Türk Dünyası’nın sevilen sesi Azerin, Yozgat’ta bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.
Türk devletlerinin bir dönem demir perdenin arkasında kaldığı dönemleri hatırlatan ünlü sanatçı “Kim derdi ki bir gün Yozgat’ta konser verebileceğiz ve buralara gelebileceğiz” diye konuştu.
Türk Milleti’nin büyük bir aile olduğuna vurgu yapan Azerin, Azerbaycan’ın öz vatan toprağı olan ve Ermenistan tarafından işgal altında bulunan Karabağ’ı da unutmadı.
Ünlü sanatçı, “İnşallah bir gün benim Azerbaycan’ımın öz ve kadim toprağı Karabağ’da da konser veririz. Arzular bir bir gerçek olacak inşallah” dedi.
Azerin’in programda okuduğu “Çırpınırdın Karadeniz” adlı marşa ise tüm Yozgatlılar bozkurt işaretleri yaparak eşlik etti.

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