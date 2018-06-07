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Tüm Yozgat’ı oynatacak

TÜRKİYE’nin sevilen ve beğenilen sesleri arasında yer alan Mümin Sarıkaya yeni albümünün yeni klipini memleketi Yozgat’ta çekiyor.

Tüm Yozgat’ı oynatacak

TÜRKİYE’nin sevilen ve beğenilen sesleri arasında yer alan Mümin Sarıkaya yeni albümünün yeni klipini memleketi Yozgat’ta çekiyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Tüm Yozgat’ı oynatacak

Yozgat’ın bağrından çıkan ve tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan, ikinci albümüyle müzik piyasalarına hızlı ve iddialı bir giriş yapan Mümin Sarıkaya, yeni albümünün ikinci klipini Yozgat’ta çekme kararı aldı. Mümin Sarıkaya oyun havası tarzında olan ‘Ben seni öpsem’  adlı şarkının klip çekimlerini Çamlık, Aynalı Kahve, Hayri İnal Konağı gibi Yozgat’ın değişik mekanlarında gerçekleştiriyor. Mümin Sarıkaya, klip çekimlerine başladıklarını, klipte Yozgatlı vatandaşlara da yer verdiklerini belirterek, “Klipte tüm Yozgatlı hemşerilerimizle oynayacağız. Renkli ve güzel bir çalışma olacak inşallah” dedi.
Haber: Mustafa TEKER

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