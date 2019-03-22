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Topluluktan konser

YOZGAT Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sürmeli Topluluğu Yozgat Kapalı Ceza ve Tutukevinde konser verdi.

Topluluktan konser

YOZGAT Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sürmeli Topluluğu Yozgat Kapalı Ceza ve Tutukevinde konser verdi.

22 Mart 2019 Cuma 00:00
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Topluluktan konser

Konser etkinliğine Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, tutuklu ve hükümlüler katıldı.
Sürmeli Topluluğu üyeleri tutuklu ve hükümlüleri eğlendiren birbirinden güzel türküleri seslendirdiler.
Konserde hüzünlü anlar da yaşanırken,  önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Sürmeli Topluluğu tutuklu ve hükümlülerle türkü dolu anlar yaşadı.
Yozgat Valisi Kadir Çakır Sürmeli Topluluğu mensuplarına teşekkür ederek, Yozgat Kapalı E tipi ceza ve tutukevinde bu tarz etkinliklerin her zaman devam ettiğini belirtti.

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