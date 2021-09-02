TOMRiS YARIN ViZYONDA

ORTA Asya topraklarının kraliçesi, savaşçı Tomris Hatun'un hayatını anlatan ‘Tomris’ adlı sinema filmi yarın vizyona girecek. Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, ‘Tomris’ filminin başrol oyuncusu ve yönetmeni ile bir araya gelerek, film üzerine konuştular. Orta Asya topraklarının kraliçesi, savaşçı Tomris Hatun'un hayatını anlatan ve yarın vizyona girecek olan ‘Tomris’ adlı sinema filminin yönetmenliğini üstlenen Atan Satayev ve başrol oyuncusu Almira Tursin ile bir araya gelen Zorlu, ‘’Nihayet Tomris filmi izleyiciyle buluşuyor. Büyük Bozkura yolculuk sizleri bekliyor. İlk gösterim için Türkiye’de bulunan ve Tomris’i canlandıran başrol oyuncusu Almira Tursin ve usta yönetmen Akan Satayev’i ağırlamaktan çok mutluyuz’’ ifadelerini kullandı. Yönetmen Satayev ise, Tomris'in hayatı ile ilgili kitap veya bilginin çok az sayıda olduğunu, o bilgilerden bir film çıkarttıklarını söyledi. Satayev, ‘’250 kişilik bir ekip ile çalıştık ancak savaş sahnelerinde bin kişiye kadar çıkıyordu. Almira profesyonel bir oyuncu olmasa da rolünü çok güzel oynadı. Almira'nın psikolog olması da bizim için avantaj oldu’’ dedi. Yönetmen Satayev, projenin Kazakistan hükümeti tarafından düşünüldüğünü, film her yönetmenin hayali olarak gördüğünün altını çizdi. Filmde Tomris Hatun karakterini aslında bir psikolog olan Almira Tursyn canlandırıyor. Film, Antik Yunan tarihçi Herodot'un verdiği bilgilerden yararlanılarak kaleme alındı. 1 yıl süren çekimde savaş sahneleri için Tursyn 3 ay eğitim aldı. Filmde, Tomris Hatun'un Türk milleti için kazandığı zaferler anlatılıyor. Yarın vizyona girecek ‘Tomris’ filminin yönetmenliğini de Atan Satayev üstlendi. Filmin başrolünü üstlenen Almira Tursyn, Türk seyircilerden çok mesaj aldığını belirterek, ‘’Umarım filmi izlediklerinde beğenirler. Filmden önce bana ulaştılar. Daha önce başka projelerde de bana ulaşmışlardı. Ben de bu projede yer almaya karar verdim. Savaş sahneleri için özel bir yere gittik. Burada kılıç kullanmayı öğrendik. 3 ay ön hazırlığımız sürdü çekimler ise bir yılda tamamlandı. Tomris çok güçlü bir karakter... Halkı için kendini feda ediyor. Bu yüzden bu karakteri oynamak gerçekten çok önemli... Daha önce psikologdum, kişisel danışmanlık yapıyordum bu rolden sonra tabi ki teklifler geliyor. Oyunculuğumu geliştirmek istiyorum’’ şeklinde konuştu.