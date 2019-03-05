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Tiyatroyu sevdiler

ANKARA'da yaşayan ve daha önce hiç tiyatroya gitmeyen Şefaatli ilçesinin Kuzayca köyü sakinleri, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un da oynadığı 'Cimri' adlı oyunu izledi.

Tiyatroyu sevdiler

ANKARA'da yaşayan ve daha önce hiç tiyatroya gitmeyen Şefaatli ilçesinin Kuzayca köyü sakinleri, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un da oynadığı 'Cimri' adlı oyunu izledi.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Tiyatroyu sevdiler

Unutulmaz bir gece yaşayan Kuzaycalılar, Genel Müdür Kurt ile oyun sonrası fotoğraf çektirdi. Ankara'da faaliyet gösteren Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin daha önce hiç tiyatroya gitmemiş üyeleri, Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük Tiyatro'daki Fransız yazar Moliere'in Cimri oyununa gitti. İlk defa tiyatroya gelen Ankara'da yaşayan Kuzaycalılar, unutulmaz anlar yaşadı. Oyunda rol alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, oyundan sonra Kuzaycalıların yanına gelerek, günün anısına tiyatro ile ilk defa buluşan izleyicileri ile fotoğraf çektirdi.

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