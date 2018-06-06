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Tiyatronun özel konukları

YOZGAT’ta 19 yıldır tiyatro gösterimi yapan ve sahnelediği oyunlar ile büyük beğeni toplayan, Tiyatro Sürmeli ‘Benim Adım Elif’ isimli yeni oyunu ile tiyatro severlerin karşısına çıktı.

Tiyatronun özel konukları

YOZGAT’ta 19 yıldır tiyatro gösterimi yapan ve sahnelediği oyunlar ile büyük beğeni toplayan, Tiyatro Sürmeli ‘Benim Adım Elif’ isimli yeni oyunu ile tiyatro severlerin karşısına çıktı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Tiyatronun özel konukları

Geçen hafta gösterime giren oyun büyük beğeni toplarken dünkü seanslarda ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, Kadın Sığınma Evi ve rehabilitasyon merkezinde kalan kişilere oyun sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sergilenen oyun Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi Salonunda seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Tiyatro gösterimi için özel teşekkür eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘Bugün güzel bir tiyatro oyununu huzurevi, Kadın Sığınma Evi ve rehabilitasyon merkezi sakinleri olarak izledik. Büyük bir keyif aldık. Bu özel anı bizlere yaşatan başta Soner Tumgan olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Bizler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak bu tip etkinliklerle farkındalık oluşturmak istiyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bugün keyfili bir organizasyonla yine bunu başardığımıza inanıyorum. Yeniden tüm Tiyatro Sürmeli ekibine teşekkür ediyorum’ dedi. 
Tiyatro Sürmeli Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan, ‘Tiyatro Sürmeli Ailesi olarak 19. Kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Bugün bizim için daha özel bir gün oldu. Yaşlılarımız, engellilerimiz bizim misafirimizdi. Onları biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Abdullah Neşeli’ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum’ diye konuştu. 
Tiyatro Sürmeli’nin sergilediği ‘Benim Adım Elif’ adlı tiyatro oyunu sonrası Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ekibe özel teşekkür ederken, huzurevi, Kadın Sığınma Evi ve rehabilitasyon merkezi sakinleri oyunu ayakta alkışladı. 
 

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