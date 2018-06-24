Tiyatrolu motive

Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapılan sosyal etkinlikler kapsamında Tiyatro Sürmeli grubunun hazırlamış olduğu ‘Benim Adım Elif’ adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Hastanenin konferans salonunda oyunu hastane personeli ilgiyle takip etti. Oyun sonunda, topluluk oyuncularına Yozgat Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Müdürüz Mehmet Gözel tarafından hediye takdim edildi.